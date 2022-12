COD Warzone 2.0 e l'uso creativo della chat di prossimità: streamer manda offline i nemici

La chat di prossimità di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 è una feature che ha diviso i videogiocatori, poiché può dare vita a situazioni davvero particolari. Una di queste è opera di un noto streamer, che ha usato la funzionalità in questione per mettere fuori gioco il team nemico.

Durante una diretta streaming su Twitch, l'utente Jon “I Got Puppies” Schaefer ha fatto qualcosa di impensabile. Nel bel mezzo di un match del battle royale gratis, il content creator ha ascoltato i suoni provenienti dai microfoni del team avversario, che non era quindi molto lontano dalla sua posizione. Per fare uno scherzo, lo streamer ha utilizzato la chat di prossimità per attivare i comandi vocali delle Xbox dei nemici, ordinando alle console di spegnersi: in maniera inaspettata, le macchine da gioco dell'intero team avversario hanno risposto correttamente al comando, facendo sì che tutti e tre i giocatori che si nascondevano nell'edificio si disconnettessero. Insomma, è bastata una frase per mettere fuori gioco un'intera squadra.

Ora che la clip sta diventando virale, è probabile che molti videogiocatori decideranno di disabilitare la chat di prossimità oppure di impedire alle loro console di ricevere comandi vocali, così da evitare che si ripetano situazioni del genere.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare Apparition, la skin gratis più rara di COD Warzone 2.0.