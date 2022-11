CoD Warzone 2.0: gli utenti non apprezzano il divieto di accedere ad una stessa partita

L'avvento del nuovo corso delle produzioni Battle Royale a tema Call of Duty concepite da Infinity Ward e Raven Software con il nuovo Call of Duty Warzone 2.0 ha segnato un momento importante per gli amanti del brand. I giocatori vogliono gettarsi finalmente nella mischia di nuovi scontri all'ultimo sangue, ma alcuni utenti non sono soddisfatti.

Infatti, alcuni giocatori di Call of Duty Warzone 2.0, approdato sui lidi delle principali piattaforme videoludiche di riferimento, si sono lamentati su Reddit circa una dinamica a detta di molti "disprezzata": nelle ultime ore, proprio nella sopracitata piattaforma social, sono emersi vari thread in cui i giocatori criticano una particolare funzionalità del gioco, ben nota a tutti i giocatori delle principali produzioni Battle Royale e non solo dell'intero panorama videoludico.

Nel dettaglio, ad essere stata aspramente messa al vaglio dell'utenza è il fatto che gli utenti siano impossibilitati a rientrare nelle partite quando vengono disconnessi dal match in corso. Il tutto è stato evidenziato e criticato dall'utente AHappyPandaBear e da altri account Reddit, in quanto il malcontento è alquanto generale, visto che tale limitazione non sarebbe presente su altri titoli dal calibro di Player Unknown Battle Grounds ed Apex Legends. Quest'ultime, infatti, permettono ai giocatori di rientrare nel bel mezzo di una partita, raggirando quelle che vengono definite dai giocatori di Call of Duty Warzone 2.0 come pesanti limitazioni del prodotto. Il tutto, almeno nelle due sopracitate produzioni - Apex Legends e PUBG - consentirebbe agli utenti che hanno avuto cali di connessione, crash del gioco o semplici errori di disconnessione di poter tornare senza alcun problema in partita.

In parte adirata dalla situazione, l'utenza è soprattutto critica nei confronti della modalità DMZ, al cui interno non viene fornita la suddetta possibilità di rientrare in battaglia dopo diverso tempo dedicato alla raccolta di risorse e quant'altro. "Non permettere ai giocatori di tornare indietro a metà partita è una grande L per i giocatori di Warzone e DMZ. Che scelta terribile; spero che questo non sia intenzionale", sono parte delle dichiarazioni che possiamo leggere dai vari thread. "Per non parlare di DMZ, una modalità in cui devi usare il bottino ottenuto e metterlo in gioco, perderlo a causa un crash del gioco è fott***mente fastidioso, sia DMZ che Warzone necessitano di una funzionalità per accedere una seconda volta alle partite ASAP - As Soon As Possibile; il prima possibile -". Dunque, il malcontento generale è più che evidente ed è necessario correre ai ripari per fronteggiare un problema considerato come tale da diversi utenti, vista la recente accoglienza fredda su Steam di Warzone 2.0.

Ciò nonostante, un sistema di nuovo ingresso ad una partita già iniziata non è desiderato da tutti gli utenti. Molti, infatti, sostengono che una funzione di questo tipo potrebbe essere usata e abusata con troppa facilità, non garantendo una piacevole esperienza di gioco a tutti. Warzone 2.0 è ormai arrivato su tutte le piattaforme e, prima di farci sapere la vostra opinione sul tanto desiderato sistema di ingresso in una partita già avviata, vi rimandiamo alla nostra guida su come attivare il cross-play e come funziona.