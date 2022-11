COD Warzone 2 a 120 FOV: la feature è disponibile anche su console

Giunto finalmente il momento dell'apertura dei server di Call of Duty: Warzone 2.0, il sequel del battle royale ambientato nel mondo di Call of Duty si presenta al pubblico di appassionati.

Tra le novità proposte dall'evoluzione del free to play, i giocatori potranno trovare anche la gradita implementazione di una nuova feature su console. Con Call of Duty: Warzone 2.0, gli sviluppatori di casa Activision Blizzard hanno infatti deciso di rendere possibile l'attivazione dei 120 FOV anche su hardware Sony e Microsoft. Generalmente presente esclusivamente su PC, la possibilità di impostare il Field of View su di un valore massimo di 120 è stata accolta con apprezzamento dall'utenza attiva sui lidi di PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.



Optando per il valore massimo di FOV, la visuale in Call of Duty: Warzone 2.0 subisce un parziale affetto fisheye, con conseguenze in termini di percezione della distanza dell'orizzonte. Valori elevati di Field of View potrebbero non risultare adeguati per giocatori che hanno una predisposizione al motion sickness, che potranno ad ogni modo liberamente decidere di impostare un valore inferiore di FOV.



Nel frattempo, all'interno dell'erede di COD: Warzone diventa disponibile anche la nuova modalità Gulag di Call of Duty: Warzone 2.0.