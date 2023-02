COD Warzone 2 accoglie Ashika Island: la nuova mappa Ritorno omaggia il Giappone

Già presentata dai team di Activision, la mappa Ashika Island di Call of Duty: Warzone 2.0 è in arrivo all'interno del free to play ambientato nell'universo della serie sparatutto.

Collocata nel cuore del Pacifico, la nuova località è nota anche come "isola dei leoni marini" e pare essere un crocevia di intrighi internazionali. Nella narrazione proposta dal team di sviluppo, Ashika Island è infatti utilizzata come base dal gruppo ultranazionalista Konni, responsabile del traffico di armi chimiche e biologiche. Gli ultimi aggiornamenti sulla località indicano inoltre l'ingresso in attività della Shadow Company, che avrebbe tacitamente preso il controllo dell'isola.

La nuova mappa di Call of Duty: Warzone 2.0, introdotta dal trailer disponibile in apertura a questa news, debutterà con la Stagione 2 del battle royale. Fortemente ispirata al Giappone feudale, Ashika Island segna inoltre la riproposizione della modalità Ritorno all'interno dello shooter multiplayer. Caratterizzata da sette punti di interesse principali, la mappa alterna il castello Tsuki ad aree residenziali e all'esteso porto commerciale. Non mancano poi zone turistiche ormai decadute, dal beach club sino al centro città. Le grandi scogliere che circondano Ashika Island hanno inoltre segnato il destino di due imponenti navi da carico, che ora giacciono naufragate lungo la costa.



Ricordiamo che le novità proposte dalla Stagione 2 di COD: Warzone 2.0, inclusa la mappa di Ashika Island, saranno disponibili a partire dal prossimo 15 febbraio 2023.