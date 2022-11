COD Warzone 2 sta arrivando: il nuovo artwork ufficiale ricorda la data d'uscita

Manca sempre meno all'esordio di Call of Duty Warzone 2.0, nuova versione del celebre battle royale incentrato sulla serie Activision. Ed un nuovo artwork pubblicato su Twitter dalla pagina ufficiale di Call of Duty ci ricorda precisamente quando sarà possibile immergersi nella nuova esperienza free-to-play.

COD Warzone 2.0 si prepara ad esordire il prossimo 16 novembre su PC e console PlayStation e Xbox: ancora pochi giorni ed i fan potranno scontrarsi gratuitamente in nuove battaglie dall'alto tasso di spettacolarità e coinvolgimento attraverso gli scenari di Al Mazrah. Il nuovo artwork viene pubblicato proprio poco dopo la diffusione di nuovi rumor secondo i quali un grande show con il reveal di DMZ per COD Warzone 2 sarebbe vicinissimo a concretizzarsi, in quanto previsto nella settimana precedente il lancio del nuovo episodio di Call of Duty Warzone.

Oltre a questo, il noto insider The Ghost of Hope avrebbe inoltre rivelato tanti dettagli su loadout e loot di COD Warzone 2, spiegando nello specifico come funzioneranno questi due elementi all'interno del gioco. C'è grande attesa e curiosità di scoprire come se la caverà Warzone 2.0 al momento del lancio e quante effettive migliorie riuscirà a portare rispetto al predecessore, andando così ad affiancare Call of Duty Modern Warfare II che ha già raggiunto grandissimi risultati in termini commerciali.