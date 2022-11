Call of Duty Warzone 2: quali sono i requisiti minimi e consigliati su PC?

Si avvicina a grandi passi il momento del lancio di Call of Duty: Warzone 2.0', nuovo battle royale gratuito di Activision che punta a raccogliere la pesante eredità del primo COD: Warzone.

Per consentire al pubblico di prepararsi al debutto del free to play, il team di sviluppo ha provveduto a pubblicare ogni dettaglio in merito ai requisiti hardware richiesti dalla versione PC di Call of Duty: Warzone 2.0. Di seguito, vi riportiamo tutte le informazioni disponibili.

Requisiti hardware minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit (con l'aggiornamento più recente)

Processore: Intel Core i3-6100 / Core i5-2500K o AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470 - Sistema compatibile con DirectX 12.0

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 125 GB di spazio disponibile

Requisiti hardware consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit (con l'aggiornamento più recente) o Windows® 11 64-bit (con l'aggiornamento più recente)

Processore: Intel Core i5-6600K / Core i7-4770 o AMD Ryzen 5 1400

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580 - Sistema compatibile con DirectX 12.0

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 125 GB di spazio disponibile

In chiusura, ricordiamo che è già possibile effettuare il preload di Call of Duty: Warzone 2.0 , così da poter entrare subito in azione al momento dello sblocco dello shooter.