COD Warzone 2, gli autori di Crash 4 lavorano a una mappa Resurgence: parla Tom Henderson

A ormai solo poche settimane di distanza dal lancio di Call of Duty: Warzone 2.0, arrivano ulteriori indiscrezioni sul nuovo percorso intrapreso dal battle royale di Activision.

Stando a quanto riferito dal noto insider Tom Henderson, in particolare, il free to play si starebbe preparando ad accogliere molteplici mappe. Ad una di queste starebbe lavorando anche il team di Crash Bandicoot 4: It's About Time. Come ricorderanno in molti, infatti, nella primavera dello scorso anno Activision aveva annunciato il passaggio di Toys For Bob all'universo di Call of Duty, con l'obiettivo di accelerare il processo di supporto post lancio offerto allo shooter.

Ad ora, afferma Henderson, Toys For Bob avrebbe unito le forze con gli autori di Beenox. Le due software house starebbero realizzando una mappa Resurgence destinata a vedere la luce in Call of Duty Warzone 2 nel corso della metà del 2023. I team di Infinity Ward e Raven starebbero offrendo il proprio supporto ai colleghi, occupandosi rispettivamente dell'aspetto narrativo e della componente di gameplay.



Al momento, nulla di ufficiale, ma bisogna ammettere che il CV da insider di Tom Henderson è ormai denso di anticipazioni rivelatesi poi corrette. Non resta che attendere il lancio di Call of Duty Warzone 2 per saperne di più.