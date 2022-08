COD Warzone 2, la data di lancio potrebbe essere stata svelata in anticipo

A differenza di Call of Duty: Modern Warfare 2, che ha già mostrato gran parte delle sue carte, Call of Duty Warzone 2.0 risulta essere ancora in gran parte avvolto nel mistero.

Del nuovo corso dello sparatutto free-to-play sappiamo che è in sviluppo presso gli studi di Infinity Ward con il medesimo motore grafico del nuovo capitolo premium. Il lancio, invece, è stato collocato in una finestra compresa tra la data di debutto di Modern Warfare 2 e la fine del 2022. Queste sono le uniche informazioni ufficiali a nostra disposizione, tuttavia un documento appeno trapelato potrebbe aver fornito la data d'uscita precisa.

Mentre vi scriviamo, in rete sta circolando un elenco con le date di lancio dei prossimi prodotti di punta di Activision Blizzard. Nel documento, che parrebbe essere destinato ad un esclusivo uso interno, figura anche il presunto giorno scelto per la pubblicazione di Call of Duty Warzone 2.0, ossia il 16 novembre 2022.

Chiaramente, dal momento che non è possibile verificarne l'autenticità, vi consigliamo di prendere quest'informazione con le pinze. La data, in ogni caso, ci sembra plausibile, poiché è collocata nell'esatta finestra temporale comunicata in via ufficiale ed è compatibile con le precedenti mosse di Activision (Warzone Pacific arrivò dopo Vanguard).

In attesa di una comunicazione da parte del publisher, segnaliamo che quest'oggi sono state presentate tutte le edizioni PC, PlayStation e Xbox di Call of Duty Modern Warfare 2, con il preordine che garantirà l'accesso anticipato alla campagna. Il gioco, ricordiamo, è atteso per il 28 ottobre (circa tre settimane prima del presunto lancio del nuovo Warzone).