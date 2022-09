COD Warzone 2: DMZ è come Escape From Tarkov, stando agli ultimi leak

Proprio durante il Call of Duty Next, Activision e Infinity Ward hanno finalmente confermato l'esistenza della modalità DMZ di Warzone 2.0, al centro di una miriade di rumor da ormai quasi un anno. In attesa che gli sviluppatori svelino nel dettaglio questa componente del gioco gratis, un leak ha anticipato molte informazioni.

Alcuni dataminer sono riusciti infatti a mettere le mani su una serie di dettagli direttamente dalla versione PC dell'Open Beta di Call of Duty Modern Warfare 2. Più nello specifico, questi utenti hanno avuto accesso all'elenco delle missioni che si potranno affrontare in DMZ, le quali consistono in sfide che richiedono al giocatore di soddisfare determinati requisiti, effettuare eliminazioni con equipaggiamento di un certo tipo e così via. Dando un'occhiata al lungo elenco, ricondiviso anche da Tom Henderson, possiamo finalmente toglierci ogni dubbio circa lo stile di gioco di questa modalità: sembra chiaro che la modalità DMZ di Call of Duty Warzone 2.0 sia a tutti gli effetti una sorta di Escape From Tarkov più leggera e, per certi versi, più simile nell'impostazione al recente The Cycle Frontier. Dovremo quindi scendere in pista con l'equipaggiamento deciso nella lobby e dovremo raccogliere le risorse da consegnare alla base per completare quest o arricchire l'arsenale. Pare inoltre che vi siano boss e altri nemici controllati dall'intelligenza artificiale, i quali andranno ad affiancare la minaccia rappresentata dagli altri giocatori che si aggirano per la mappa, pronti ad eliminare chiunque per fregargli il bottino.

In attesa del reveal ufficiale, vi ricordiamo che DMZ arriverà il 16 novembre 2022 come parte dei contenuti di lancio di COD Warzone 2.0.