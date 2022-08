COD Warzone 2, l'ESRB cita la modalità DMZ: debutto previsto con lo shooter gratis?

Ormai da mesi, la rete continua ad accogliere indiscrezioni legate ad una possibile modalità DMZ di Call of Duty: Modern Warfare II. Per il momento, tuttavia, da Activision non è giunto alcun annuncio ufficiale in merito.

A dispetto del silenzio del publisher, una diversa fonte ufficiale interviene ora per stuzzicare la curiosità degli appassionati di shooter. Direttamente dal database dell'ESRB (Entertainment Software Rating Board), arriva infatti un espresso riferimento alla tanto chiacchierata modalità DMZ. Quest'ultimo, tuttavia, non chiama in causa Call of Duty: Modern Warfare II, bensì Call of Duty: Warzone 2.0, sequel del battle royale free to play debuttato inizialmente su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

L'interessante avvistamento sembra confermare l'effettiva intenzione di Activision di introdurre nel mondo di COD una modalità di gioco ispirata alle dinamiche di Escape from Tarkov. Quest'ultima potrebbe debuttare in occasione del lancio di Call of Duty: Warzone 2.0, per poi trovare eventualmente spazio anche in Call of Duty: Modern Warfare II. Al momento, parliamo di semplici ipotesi, ma ulteriori dettagli potrebbero presto arrivare da Activision Blizzard.



Nel frattempo, ricordiamo che la data di uscita di Call of Duty: Warzone 2.0 potrebbe essere trapelata in anticipo rispetto alla tabella di marcia decisa dal publisher, in seguito ad un leak.