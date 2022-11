COD Warzone 2, fate spazio in memoria: il peso del preload non fa prigionieri

Il lancio di Call of Duty: Warzone 2.0 è ormai molto vicino, con il day one dello shooter fissato al prossimo mercoledì 16 novembre 2022 su PC e console Sony e Microsoft.

In vista dell'esordio del free to play, emergono i primi dettagli sullo spazio in memoria che sarà occupato dall'esperienza. Un tema particolarmente caro agli appassionati della serie Activision, che negli ultimi anni si sono visti costretti al download di patch e aggiornamenti a dir poco voluminosi. Purtroppo, dopo la patch da 40 GB per COD: Modern Warfare II, non sembrano esserci novità troppo positive su questo fronte.

La community dei dataminer ha infatti suggerito un peso davvero imponente per il preload di Call of Duty: Warzone 2.0. Come potete verificare in calce a questa news, si tratterebbe infatti di un download da ben 115,62 GB, con l'avvistamento realizzato sui server di Xbox Store. Al momento, dal team di sviluppo del battle royale non sono ancora stati condivisi dati ufficiali sul fronte del peso del gioco, ma è probabile che informazioni in merito possano trovare diffusione nel corso dei prossimi giorni.



Nel frattempo, non resta che attendere, o, eventualmente, portarsi avanti e iniziare a liberare un po' di spazio negli hard disk delle proprie console.