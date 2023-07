COD Warzone 2, giocatori scontenti per la gestione delle playlist

Mentre il sistema anticheat di Call Of Duty Warzone 2 mette alla prova i giocatori più scorretti nei modi più disparati, la community dell'FPS Activision si è riunita in rete per discutere della gestione delle playlist di gioco da parte degli sviluppatori. E sembra che l'umore non sia dei migliori.

All'interno del post pubblicato su Reddit dall'utente kris9512, infatti, molti utenti hanno espresso il proprio disappunto per la confusione causata dalla continua rotazione delle modalità nelle playlist di gioco, una situazione che impedirebbe di accedere con frequenza alle classiche partite in solo, duo e così via. Al momento gli sviluppatori non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma i giocatori potrebbero aver già trovato delle possibili spiegazioni.

Stando a quanto scritto dall'utente Zepanda66, questa costante rotazione nelle playlist sarebbe da attribuire alle capacità dei server, evidentemente non in grado di accogliere un adeguato numero di giocatori per ciascuna delle modalità.

Nel frattempo, alla luce della bagarre legale legata alla possibile acquisizione di Activision da parte di Microsoft, sono emersi in rete dei documenti Sony secretati che ci hanno aiutato a buttare luce sull'importanza del franchise per il colosso nipponico. Da questi documenti scopriamo che il franchise è stato capace di generare - solo nel 2021 e in territorio statunitense - la cifra di quasi un miliardo di dollari, numeri importanti che contestualizzano ulteriormente la battaglia di Sony per la permanenza di Call Of Duty su PlayStation.