COD: Warzone 2, i giocatori muoiono all'inizio del match a causa di uno strano bug

Dopo le numerose polemiche legate al bug di Call Of Duty: Warzone 2 che portava ingiustamente al ban dei giocatori più abili, la community dello sparatutto targato Activision ha riacceso la polemica a causa di nuove problematiche che hanno afflitto le partite online di recente.

Stando a quanto riportato dall'utente Reddit VeraKorradin all'interno di un thread pubblicato in rete, sembra che alcuni giocatori stiano morendo misteriosamente prima ancora dell'inizio del match. Nel video allegato alla notizia possiamo infatti vedere l'autore del post mentre viene espulso dall'aeroplano prima ancora di aver raggiunto la mappa di gioco, con un risultato ovviamente catastrofico per il povero sfortunato.

Per ora non ci è dato sapere se questo episodio sia stato causato effettivamente da un errore nel codice di gioco, anche perché alcuni utenti hanno espresso diverse perplessità in merito all'episodio 'incriminato', accusando il giocatore di essersi lanciato goffiamente prima del tempo e aver fatto tanto rumore per nulla.

Ad ogni modo, gli ultimi dati su COD Warzone 2 non sono affatto incoraggianti e dipingono una situazione sicuramente non felicissima per lo sparatutto sviluppato da Infinity Ward. CharlieIntel, fonte da sempre molto autorevole per quel che riguarda il mondo di Call Of Duty, ha parlato di un calo di giocatori vertiginoso, avvenuto a un ritmo molto più alto di quello previsto.