COD Warzone 2: dal Gulag al Circle Collapse, ecco le nuove meccaniche del gioco gratis

Sebbene siano ancora tante le domande su Call of Duty Warzone 2.0, gli sviluppatori dello sparatutto gratis in arrivo tra circa due mesi hanno provato a spiegare nel dettaglio alcune delle meccaniche inedite che lo distingueranno da altri battle royale.

La prima grande novità di Call of Duty Warzone 2.0 è rappresentata dalla chiusura della mappa, la quale sfrutta un sistema intitolato Circle Collapse. A differenza del solito funzionamento dei battle royale, la cui mappa va restringendosi in cerchi sempre più piccoli, Warzone 2 punta ad un sistema leggermente diverso: nel corso della partita si andranno a generare tre aree circolari sicure, le quali convergeranno in un solo punto nelle fasi finali della partita, così da obbligare i sopravvissuti di ciascun cerchio a scontrarsi.

La seconda meccanica è il Gulag 2.0, ovvero la versione riveduta e corretta dell'arena che nel primo Warzone permetteva ai giocatori sconfitti di gareggiare in uno scontro testa a testa con la possibilità di rientrare in gioco. Questa volta il Gulag prevede battaglie tra due coppie di giocatori e, di conseguenza, vi ritroverete a giocare al fianco di uno dei tanti avversari sconfitti, che in caso di vittoria tornerà ad essere un vostro nemico.

Sapevate che la modalità DMZ arriverà al lancio di COD Warzone 2 e sarà gratis? Sulle nostre pagine trovate anche tutti i dettagli sulla data d'uscita ufficiale di Call of Duty Warzone 2.