COD Warzone 2: Malloppo e la modalità classificata arrivano nella Stagione 3

I giocatori di Call of Duty Warzone 2.0 si sono da oggi tuffati nella Stagione 2, che tra le altre cose ha reintrodotto la modalità Ritorno con la mappa di Ashika Island. Activision e Raven Software, intanto, anticipano già le aggiunte che l'utenza può aspettarsi per la Season 3 del Battle Royale.

Al termine delle patch notes della Stagione 2, Activision ha riservato delle gradite anticipazioni alla community di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 su quanto arriverà con la terza stagione. Tra le novità più rilevanti abbiamo sicuramente il ritorno della modalità Malloppo, presente dalla prima iterazione di Warzone. Si tratta di una modalità in cui l'obiettivo principale degli operatori è quello di raccogliere più denaro possibile, ed in cui non è presente il permadeath come nella classica Battle Royale.

Il changelog ha inoltre svelato che la Season 3 di COD Warzone 2.0 accoglierà la modalità Classificata, questa un'aggiunta totalmente inedita per lo sparatutto free-to-play.

Per quanto riguarda COD Modern Warfare 2 apprendiamo invece della reintroduzione della modalità Gunfight che, insieme alle nuove mappe in lavorazione, andranno ad arricchire ulteriormente il comparto contenutistico del multiplayer online. Activision e Raven Software hanno infine anticipato l'arrivo di un evento festivo a tempo limitato che debutterà con la Stagione 2 Reloaded, che sarà accompagnato dall'aggiunta di altre mappe e modalità.

