COD Warzone 2, è questa la mappa del nuovo free-to-play? Leak di Tom Henderson

Se sul versante Call of Duty Modern Warfare 2 le cose hanno cominciato a muoversi, lo stesso non può dirsi di Call of Duty Warzone 2 - o qualsiasi sarà il titolo dell'erede del free-to-play attualmente in sviluppo con un nuovo motore grafico presso gli studi di Infinity Ward.

A colmare il silenzio dei canali ufficiali ci ha appena pensato Tom Henderson, insider e leaker che ha dato prova di essere piuttosto affidabile. Quest'oggi, attraverso le pagine di Try Hard Guides, ha condiviso quella che, allo stato attuale della lavorazione, dovrebbe essere la mappa di Call of Duty Warzone 2. Come potete vedere alla fonte e in calce a questa notizia, non si tratta di un'immagine ufficiale, bensì di un disegno messo assieme sulla base delle informazioni che Henderson ha acquisito dalla sue fonti.

Il leaker non ha disegnato ogni singola strada, limitandosi a riportare i nomi dei principali punti d'interesse e ad indicare il mare con il blu, le aree densamente edificate con il grigio, le zone sopraelevate in marrone scuro, la ferrovia con una linea nera e il resto della mappa in marrone. I numerosi corsi d'acqua presenti sarebbero giustificati da una nuova meccanica di nuoto, che dovrebbe debuttare per la prima volta proprio in Warzone 2.

Secondo Henderson, oltre alla battle royale, questa mappa ospiterà anche i match di DMZ, la nuova modalità tattica di COD Modern Warfare 2. Nello specifico, DMZ dovrebbe svolgersi su aree più piccole ricavate all'interno della grande mappa Warzone 2. Una fonte del leaker avrebbe affermato: "Perché creare più di una mappa per due differenti modalità quando è possibile crearne una sola?".

Henderson ha concluso il suo intervento specificando che lo sviluppo è ancora nel vivo, dunque le cose potrebbero cambiare sensibilmente da qui al lancio dei nuovi giochi. Ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare 2 è atteso per il 28 ottobre 2022, mentre Warzone 2 è ancora un'incognita.