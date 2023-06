COD Warzone 2 ha una nuova mappa: Vondel arriva con la Season 4, le novità di MW2

Activision, Raven Software e Infinity Ward hanno tolto i veli alle novità in arrivo con la Stagione 4 di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2. Si tratterà di una Stagione particolarmente corposa, con cui i giocatori potranno lanciarsi in nuovi campi di battaglia.

Innanzitutto, è stata svelata Vondel, la nuova mappa di COD Warzone 2.0 già al centro dei rumor nei giorni scorsi. Si tratta di una mappa di media grandezza, disponibile a partire dal 14 giugno alle ore 18:00 italiane, di cui avete un assaggio tramite la galleria di immagini che trovate più in basso.

Activision descrive Vondel come "il quartiere sul lungomare di una città europea barocca dove secoli di storia del vecchio continente si fondono con sviluppi architettonici moderni". Al momento del lancio, la mappa supporterà le modalità Ritorno, DMZ e Lockdown LTM, con la Battle Royale standard in arrivo più avanti nella corso della stagione. Warzone, inoltre, accoglierà oltre una mezza dozzina di nuove funzionalità tra cui il veicolo anfibio tattico, il ritorno delle casse di rifornimenti preferite, la nebbia dinamica e un nuovo Field Upgrade. Al Mazrah ha anche subito "alcune lievi modifiche topografiche" per la stagione 4, che vedrà il ripristino della modalità classificata di Warzone.

Per quanto riguarda il multiplayer di Modern Warfare 2, al lancio saranno disponibili sei nuove mappe con un'altra, Vondel Waterfront (mappa principale), prevista per l'aggiornamento di metà stagione. Le mappe di lancio saranno Showdown (mappa principale), originariamente apparsa in Call of Duty 4: Modern Warfare, Kunstenaar District (mappa principale), Mercado (mappa Scontro), Penthouse (mappa Scontro), Mawizeh Marshlands (mappa Battaglia) e Ahkdar Villaggio (mappa Battaglia). Questo dovrebbe rincuorare quella fetta d'utenza che teme che Activision abbia abbandonato il multiplayer di Modern Warfare 2 in favore della modalità DMZ.