COD Warzone 2 e Modern Warfare 2 Stagione 5: Reloaded ha una data di uscita

Con la conferma del prossimo debutto di Nicki Minaj in Call of Duty: Warzone 2.0, arrivano anche le ultime informazioni ufficiali sulla Stagione 5: Reloaded.

Il team di Activision ha infatti confermato che la quinta stagione esordirà a brevissimo nel mondo di COD. La data prescelta è quella di mercoledì 30 agosto 2023, con i contenuti che saranno disponibili a partire dalle ore 18:00 del fuso orario italiano. L'avvio della Stagione 5 avverrà in contemporanea su tutte le piattaforme, sia su COD: Modern Warfare II sia su COD: Warzone 2.0.

Tra i contenuti già confermati per la Stagione 5 di Call of Duty, ricordiamo una mappa multiplayer inedita, oltre a una nuova esperienza per la modalità Resurgence e missioni DMZ aggiuntive. Completano il quadro tanti contenuti aggiuntivi, tra armi e veicoli, che potranno peraltro essere conservati dai giocatori in vista del lancio di Call of Duty: Modern Warfare III. Grazie alla funzionalità Carry Forward, infatti, il nuovo capitolo della serie sparatutto consentirà di utilizzare armi, skin e Operatori già sbloccati in Modern Warfare II e Warzone 2.0.



Con la conferma dell'imminente inizio della Stagione 5: Reloaded, si attendono ancora informazioni su quelle che saranno le caratteristiche della Stagione 1 di Call of Duty: Modern Warfare III, mentre si avvicina il momento della Beta del nuovo COD.