COD Warzone 2 e Modern Warfare 2: l'ultimo anticheat di Ricochet è davvero 'allucinante'!

Il sistema anticheat Ricochet di Call of Duty si evolve per accogliere una nuova funzionalità che contribuisce a rendere decisamente più dura la vita ai giocatori disonesti che infestano le lobby multiplayer di COD Warzone 2 e Modern Warfare 2.

Se in passato il Team Ricochet responsabile del sistema anticheat di Call of Duty ha introdotto funzioni come il blocco dei danni critici arrecati agli avversari o la rimozione delle armi, questa volta i programmatori di Activision hanno preferito intervenire sull'esperienza di gioco per rilevare gli imbroglioni e smascherarne le attività nel corso delle partite multiplayer.

Il team interno a Infinity Ward e Raven Software ha infatti implementato in Ricochet un sistema che 'fa venire le allucinazioni' ai cheater: i giocatori disonesti vedranno comparire sulla mappa dei nemici supplementari, indistinguibili nell'aspetto dagli altri componenti delle squadre avversarie. Si tratterà quindi di veri e propri nemici esca che, una volta colpiti, consentiranno ad Activision di individuare velocemente tutti gli imbroglioni attraverso un sistema di ping che restituirà l'ID degli account dei cheater.

Allo stesso modo, spiega il Team Ricochet, il sistema delle 'allucinazioni' contribuirà a migliorare l'esperienza di gioco degli utenti costretti a fare i conti con questi utenti disonesti, proprio in ragione del maggior numero di nemici che i cheater visualizzeranno a schermo e del tempo (e delle coperture) che saranno costretti a perdere nel colpire le esche. E voi, cosa ne pensate di questa soluzione anticheat? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di leggere questo nostro approfondimento sui miliardi di dollari guadagnati da Sony con Call of Duty.