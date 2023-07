COD Warzone 2, MW2 e MW3: la nuova skin gratis con Amazon Prime vi trasforma in un topo

Volete dare un tocco di classe al vostro operatore in Call of Duty Warzone 2 o Modern Warfare 2? Sappiate allora che da oggi potete approfittare della nuova offerta Amazon Prime Gaming.

Visitando il sito ufficiale della promozione, tutti gli utenti Amazon Prime che hanno associato al loro account un profilo Twitch possono procedere con il riscatto del Pacchetto Topi World Series of Warzone, un bundle contenente una valanga di oggetti per i due sparatutto. Il pezzo forte del DLC è sicuramente Cheesy, un costume da topo per Reyes con il quale è impossibile non farsi notare in battaglia.

Ecco di seguito l'elenco completo di oggetti inclusi nel pacchetto:

Cheesy - Skin per l'operatore Reyes

Polpette piccanti - Progetto per la mitragliatrice leggea Raal MG

Cheesin' - Progetto per la mitraglietta Vel 46

Sei un ratto - Adesivo

Fit for a Ghost - Biglietto da visita

Rat Pack - Schermata di caricamento

Gotcha - Emblema

Gettone XP Doppi della durata di un'ora

Gettone XP Arma Doppi della durata di un'ora

Una volta completato il riscatto, troverete tutti gli oggetti elencati sopra nell'inventario, pronti per essere equipaggiati su tutte le piattaforme associate al vostro account Activision.

Per chi non lo sapesse, tutte le skin operatore di Call of Duty Warzone 2 e MW2 saranno compatibili con Modern Warfare 3: in poche parole, potrete utilizzare questo enorme roditore anche nel prossimo capitolo della serie di sparatutto in prima persona.