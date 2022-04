COD Warzone 2 e oltre: un'immagine mostra i tanti team al lavoro sulla serie

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo capitolo di Call of Duty e se i tanti rumor su Modern Warfare 2 siano affidabili o meno, è possibile osservare una pratica immagine che permette di scoprire in pochi istanti quali sono i numerosi team di sviluppo che stanno contribuendo alla creazione dei nuovi giochi legati al brand.

Come ben saprete, Activision punta molto a Call of Duty e buona parte degli introiti degli ultimi anni derivano proprio dalle microtransazioni di Call of Duty Mobile e Call of Duty Warzone. Per questo motivo, oltre allo sviluppo del capitolo principale della serie in uscita entro la fine del 2022, sono in lavorazione anche altri prodotti come la versione mobile di Warzone e il secondo capitolo del battle royale che dovrebbe affiancare il tanto chiacchierato Modern Warfare 2.

Per creare così tanti giochi e supportarli con aggiornamenti gratuiti è necessario disporre di numerose software house e, a tal proposito, pare che siano ben dodici i team di Activision che sono al lavoro sull'IP:

Activision

Infinity Ward

Activision Shanghai Studio

High Moon Studio

Treyarch

Raven Software

Beenox

Digital Legends Entertainment

Sledehammer Games

Toys for Bob

Demonware

Solid State Studios

Aspettando il reveal ufficiale del prossimo capitolo principale della serie di sparatutto in prima persona, vi ricordiamo che oggi i dipendenti di Activision hanno protestato contro la rimozione dell'obbligo vaccinale.