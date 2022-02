COD Warzone 2: il reveal ufficiale è domani, secondo Tom Henderson

Il 2022 si è aperto con la diffusione di molteplici indiscrezioni legate all'intenzione di Activision di proporre al pubblico un Call of Duty: Warzone 2 in arrivo nel 2023.

Le indiscrezioni sul tema sono state diffuse da due noti insider dell'industria videoludica: Jason Schreier e Tom Henderson. E proprio quest'ultimo torna ora a pronunciarsi in merito, suggerendo che le conferme ufficiali sull'esistenza dello shooter potrebbero arrivare a brevissimo. Tramite il cinguettio che trovate in calce, Tom Henderson si dice infatti certo che l'embargo relativo al reveal di Call of Duty: Warzone 2 sarebbe destinato a concludersi con la giornata di domani, venerdì 11 febbraio 2022.



L'insider tuttavia non rivela dettagli specifici in merito alla natura delle informazioni che potrebbero trovare diffusione entro le prossime ventiquattr'ore. In compenso, ha ribadito ancora una volta che Call of Duty: Warzone 2 sarebbe stato costruito completamente da zero, con l'obiettivo di superare alcune delle limitazioni che hanno invece caratterizzato il primo COD: Warzone. Citando come fonte alcuni sviluppatori, l'insider conclude suggerendo che l'integrazione del battle royale con Call of Duty: Black Ops Cold War abbia in particolare generato diverse problematiche.



Nel corso di gennaio, si è più volte discusso del possibile arrivo di COD: Warzone 2 su PlayStation 4 e Xbox One, con Henderson che si è detto scettico in merito. A questo punto, per scoprire se dietro le affermazioni del noto insider si cela effettivamente la verità, non resta che attendere!