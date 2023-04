COD Warzone 2: la nuova skin di Ghost garantisce un vantaggio nella modalità DMZ

A distanza di qualche giorno dalle prime polemiche sulle presunte skin pay-to win in Call of Duty Warzone 2.0, ecco che spunta un altro bundle nel negozio che peggiora la situazione.

Il pacchetto in questione contiene due diverse varianti di Ghost che somigliano molto a quelle che si potevano ottenere nella vecchia versione del battle royale tramite l'acquisto di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered (la versione contenente la sola campagna single player). A differenza di molti altri DLC estetici, in questo caso non si acquistano solo le skin operatore e i progetti per le armi, poiché nel bundle sono inclusi anche dei vantaggi non di poco conto per la modalità PvPvE chiamata DMZ.

L'acquisto del pacchetto garantisce uno slot operatore aggiuntivo e permette di entrare in gioco sempre con una corazza a due piastre. In aggiunta, i due progetti (uno per l'ISO Hemlock e uno per l'EBR-14) possono essere portati in missione senza troppi problemi, poiché richiedono solo un tempo di attesa di 15 minuti per poter essere riutilizzati. Dal momento che una normale arma richiede più di un'ora di attesa per poter essere di nuovo portata sul campo, si tratta di un bonus parecchio importante.

Al momento le polemiche sui social aumentano e gli sviluppatori non hanno ancora commentato la questione. Nel frattempo, i leak hanno anticipato quali saranno i bonus dei prossimi bundle ed è probabile che i giocatori non la prenderanno benissimo.

In attesa di una comunicazione da parte di Activision, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutte le novità della Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0.