COD Warzone 2 Stagione 3: un leak svela i dettagli della prossima mappa

Come ormai ben saprete, nel corso della serata è stato pubblicato l'aggiornamento che ha ufficialmente dato il via alla Season 3 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0. A tal proposito, i dataminer non si sono lasciati sfuggire l'occasione di analizzare i nuovi file, i quali sembrano contenere importanti dettagli sul futuro dell'FPS gratis.

A distanza di qualche settimana dai primi rumor sulle future mappe in arrivo nel gioco, i dataminer hanno scovato dettagli più concrete tra le linee di codice dell'ultimo aggiornamento. Stando a quanto dichiarato dagli utenti in questione, sembrerebbe che gli sviluppatori stiano lavorando ad una mappa dalle dimensioni più contenute - in linea con Ashika Island - ed ambientata in Olanda. Secondo i dataminer, il nome dell'arena sarà Vondel e non si hanno informazioni concrete riguardo il periodo d'uscita. Dal momento che non vi sono riferimenti alla mappa nella roadmap dell'attuale stagione, è improbabile che gli sviluppatori decidano di pubblicarla in concomitanza con l'arrivo della Stagione 3 Furiosa ed è invece molto più probabile che si tratti del pezzo forte della Season 4.

Aspettando il reveal ufficiale da parte di Activision, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli su come sbloccare l'Intervention e l'altra arma gratis nella Stagione 3 di COD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0.