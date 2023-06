COD Warzone 2, Stagione 4 al via a giugno con una nuova mappa: esplode il rumor

A poche settimane dall'aggiunta della modalità competitiva in Call of Duty: Warzone 2.0, potrebbe essere già il momento di prepararsi a ulteriori novità in arrivo nel battle royale di Activision.

Stando a quanto riportato dal noto insider Charlie Intel, il free to play si starebbe infatti preparando a inaugurare una nuova fase. Stando ai rumor diffusi dal leaker, in particolare, la Stagione 4 di COD: Warzone 2.0 potrebbe prendere il via a partire dal prossimo mercoledì 14 giugno, in concomitanza con l'esordio di una mappa di gioco completamente inedita.

Quest'ultima, afferma Charlie Intel, dovrebbe portare i giocatori dello sparatutto all'interno di Vondel, ambientazione legata ai paesaggi dei Paesi Bassi. Stando ai rumor, la mappa sarebbe stata confezionata dagli sviluppatori di Beenox e potrebbe contare sin dal day one sul supporto alla funzionalità Resurgence. In aggiunta, conclude l'insider, sarebbe già in programma una futura integrazione tra la mappa di Vondel e le modalità di gioco DMZ.



Al momento, dal team di Activision non è giunta ancora alcuna conferma ufficiale in merito alle indiscrezioni. Aggiornamenti in tal senso potrebbero dare una nuova spinta al free to play: ricordiamo infatti che da qualche tempo la community di COD: Warzone 2.0 sta sperimentando un calo di utenti attivi.