COD Warzone 2, gli sviluppatori commentano la situazione legata al bug della rianimazione

Dopo il bug che ha colpito gli interrogatori in Call of Duty: Warzone 2, la community dello sparatutto targato Activision ha incontrato nuovi problemi di gioco. Nello specifico, si sono diffuse testimonianze di un famigerato bug che immobilizzerebbe il giocatore durante la rianimazione dei compagni, rendendolo facile preda degli avversari.

Gli sviluppatori, dopo le numerose testimonianze condivise dalla community, hanno preso in carico la situazione negli scorsi giorni, confermando di essere alla ricerca di possibili soluzioni. La conferma arriva direttamente dalla pagina Trello pubblica di Raven Software, da cui apprendiamo che il suddetto bug è stato registrato su tutte le piattaforme.

Per adesso, il team non ha dato suggerimenti circa il lancio di un aggiornamento di riparazione, ma non è escluso che un nuovo hotfix possa arrivare già dalla settimana prossima, vista la grande diffusione del bug di rianimazione. Noi di everyeye vi terremo comunque aggiornati sulla faccenda.

Restando in tema Call Of Duty, di recente sono state rivelate alcune informazioni su quelli che potrebbero potenzialmente essere i contenuti della Season 3 di Warzone 2.0. Nelle patch notes dell'ultimo aggiornamento, infatti, gli sviluppatori hanno riservato alcune anticipazioni in merito al ritorno nel gioco della modalità Malloppo, in cui i giocatori hanno il compito di raccogliere quanto più denaro possibile; la nuova Season porterà inoltre con sé la modalità classificata, una new entry assoluta per il titolo di Activision.

In chiusura, vi ricordiamo che Call Of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 sono attualmente disponibili su console PlayStation e Xbox, e su PC.