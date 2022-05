COD Warzone 2: in sviluppo una nuova mappa in stile Rebrith Island per un rumor

Dopo l'esplosivo esordio di Call of Duty Warzone e della originale mappa di Verdansk, molti giocatori del battle royale di Activision si sono spostati sulla più contenuta mappa di Rebirth Island, che garantisce scontri a fuoco più frequenti e partite maggiormente caotiche.

Stando all'insider Tom Henderson, che più volte si è rivelato una fonte affidabile per quanto riguarda il franchise di Call of Duty, Raven Software sta sviluppando una nuova mappa che andrà a fare le veci di Rebirth Island in COD Warzone 2.

Le informazioni provengono da una delle fonti di Henderson che ha potuto provare un playtest di Warzone 2. Secondo quanto trapelato, una seconda mappa era visibile nel menu di gioco, tuttavia non risultava accessibile durante il playtest.

"Al momento non si sa molto della seconda mappa, ma si dice che potrebbe essere di dimensioni simili a Rebirth Island dell'originale Warzone", ha dichiarato Henderson. Una seconda mappa non sarebbe una grande sorpresa dato il successo dell'attuale mappa Rebirth Island di Warzone, che funge da esperienza più piccola e ravvicinata rispetto alla mappa principale del gioco. Tuttavia, è improbabile che questo nuovo scenario di guerra venga proposto immediatamente al lancio del gioco. La fonte di Henderson afferma che la seconda mappa è in una fase avanzata dello sviluppo, ma è probabile che verrà distribuita qualche tempo dopo il lancio di Warzone 2.