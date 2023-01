COD Warzone 2, se fai tante kill vieni bannato: anche gli streamer vittime del bug

Da alcune settimane a questa parte, i giocatori di Call of Duty Warzone 2.0 stanno subendo dei shadowban ingiustificati da parte di Raven Software, e a farne le spese sembra che siano i giocatori che si dimostrano particolarmente abili.

Non è ben chiaro il motivo per cui, una volta raggiunte le 10 uccisioni in partita, diversi giocatori di Warzone 2.0 ricevano uno shadowban. Le testimonianze stanno proliferando in rete in queste ultime ore, e tra i testimoni ci sono anche alcuni streamer molto seguiti su piattaforme come Twitch.

Lo streamer Jake Lucky ha riferito che "c'è un bug in Warzone 2 per cui se ottieni 10 uccisioni, vieni disconnesso e shadowbannato" con prove video che documentano quanto affermato. La clip che trovate più in basso mostra un giocatore che viene disconnesso da una partita appena dopo aver ottenuto 10 uccisioni. Allo stesso modo, potete visionare una seconda clip in cui lo streamer IceManIsaac dimostra di essere stato bannato dal gioco dopo aver accumulato 10 uccisioni.

Naturalmente la questione tocca anche tutti gli altri giocatori, che si stanno riversando in massa su Twitter per lamentare il problema. "A questo punto, questo gioco è una vera presa in giro", ha dichiarato un utente particolarmente amareggiato con l'attuale stato in cui verte il Battle Royale.

Anche Dr. Disrespect non le manda a dire, e descrive Call of Duty Warzone 2 come un titolo per giocatori senza cervello.