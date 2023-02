COD Warzone 2: un trailer ci porta ad Ashika Island, la nuova mappa Ritorno

Tra le principali novità in arrivo con la Stagione 2 di Call of Duty Warzone 2.0 abbiamo sicuramente la mappa di Ishika Island, che farà da scenario alla nuova modalità Ritorno dello sparatutto free-to-play.

Dopo il grande successo riscosso con Rebirth Island nella prima versione di Warzone, Activision consentirà a tutti di godersi un'esperienza più frenetica e meno diluita rispetto alla classica modalità Battle Royale nella mappa di Al Mazrah.

L'isola di Ashika fa parte di un piccolo arcipelago in una località sconosciuta nella regione dell'Asia Pacifico. Secondo un post sul blog ufficiale di Activision, l'isola potrebbe ospitare armi nocive spedite da una sospetta struttura di biolab presente nella mappa di Al Mazrah. I punti di interesse includono le Ōganikku Farms, Town Center, Beach Club, Tsuki Castle, Port Ashika, Residential and Shipwreck. La mappa è stata creata per il ritorno della modalità Resurgence, ma costituirà anche un'ulteriore opzione di infiltrazione per la modalità DMZ.

In precedenza prevista per il lancio all'inizio di questo mese, la Stagione 2 di Warzone 2.0 e Modern Warfare arriverà il 15 febbraio. La nuova stagione introdurrà numerosi contenuti inediti tra cui nuove mappe multiplayer, modalità di gioco, armi e la modalità Classificata. Ci saranno anche alcune modifiche al gameplay, tra cui la reintroduzione del Gulag 1v1 e un cambiamento radicale del loot system.