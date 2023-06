COD Warzone 2: il nuovo trailer ci presenta Vondel, la mappa per DMZ e Resurgence

Sul palco del Summer Game Fest è apparso anche Call of Duty Warzone 2.0: in occasione dell'evento, infatti, abbiamo potuto avere un piccolo assaggio del principale contenuto in uscita con la Stagione 4.

Stiamo parlando ovviamente della mappa chiamata Vondel, che andrà ad arricchire ulteriormente il ventaglio di scenari disponibili nello sparatutto gratis. Si tratta di una mappa di dimensioni abbastanza generose, visto che dovrebbe avere un'estensione superiore a quella di Ahsika Island ma minore di Verdansk. Nel corso del trailer possiamo ammirare alcuni dei punti d'interesse di questa mappa, che presenta castelli, ville, stazioni e altri scenari che faranno da sfondo alle frenetiche sparatorie.

Per chi non lo sapesse, Vondel potrà inizialmente essere giocata nelle sole modalità Resurgence (quelle con la presenza del respawn) e DMZ, con il supporto alla battle royale classica in arrivo solo successivamente.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Nikto arriverà con la Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2, la cui uscita è fissata al prossimo 14 giugno 2023 su tutte le piattaforme.

