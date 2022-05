COD Warzone 2 vs Fortnite e Apex Legends: Dr Disrespect ha la ricetta del successo

Con Infinity Ward impegnata nello sviluppo dell'ormai annunciato Call of Duty Modern Warfare 2, Dr Disrespect guarda in direzione di Raven Software per consigliare agli autori di COD Warzone 2 di lasciarsi ispirare da due specifici aspetti di Fortnite ed Apex Legends per garantire il successo del loro prossimo FPS.

Nel corso di una delle sue ormai proverbiali comparsate in streaming, il Doc ha esortato il team di Raven Software a sviluppare Call of Duty Warzone 2 tenendo conto del lavoro portato avanti da Epic Games e Respawn Entertainment in due aspetti di Fortnite e Apex Legends, ovvero il miglioramento costante della mappa battle royale e l'integrazione con un profondo sistema classificato.

Dr Disrespect parte dall'FPS di Respawn e sottolinea come "Apex Legends è in una posizione fantastica, in questo momento sono assolutamente dominanti e questo è un bene. Stanno occupando a meraviglia una particolare nicchia nel genere degli sparatutto battle royale perchè riescono a far divertire tutti gli appassionati di titoli competitivi".

Parlando del kolossal battle royale di Epic, invece, il Doc elogia la modalità Zero Build di Fortnite, rivolgendosi sempre agli sviluppatori di Call of Duty Warzone 2, spera che questi ultimi riescano a proporre "un divertimento simile con una nuova mappa. Ma non basta cambiare ambientazione o adottare lo stesso modello di sviluppo (di Call of Duty Warzone, ndr), hanno bisogno di ripensare il modello di evoluzione della mappa perché al momento, Warzone sembra un titolo che ha perso la sua anima. Voglio dire, ci gioco ma ogni volta che entro in partita quella mappa non mi fa percepire nessuna emozione".