COD Warzone e Black Ops Cold War accolgono Judge Dredd: ecco tutti i contenuti del Bundle

Premuratisi di mostrare il gameplay del multiplayer di Call of Duty Vanguard, i vertici di Activision portano la Legge di Judge Dredd tra gli esploratori della mappa battle royale di COD Warzone con il nuovo bundle dedicato all'eroe della serie sci-fi di Rebellion.

Dopo aver portato su COD Warzone Rambo e John McClane, il colosso videoludico statunitense rievoca idealmente le atmosfere post-apocalittiche di Mega City One per farci indossare i panni del Giudice Dredd.

In questa sua reinterpretazione, Joseph Dredd vanterà due skin speciali: la prima proporrà la sua uniforme ufficiale in versione realistica, mentre la seconda darà modo ai fan dei fumetti di ammirarlo in azione sui campi di battaglia di COD Warzone con una divisa in cel-shading.

Il bundle speciale di Judge Dredd è già disponibile nel Negozio interno di Warzone e Black Ops Cold War e vi rimarrà fino al 14 ottobre al prezzo di 2.400 Punti Call of Duty. Oltre alle due divise di ordinanza, l'acquisto del pacchetto a tempo limitato dedicato all'eroe di Rebellion fornisce l'accesso a tre progetti per armi: l'SMG "Quick Judgement", il fucile d'assalto "Arbitrator Rifle" e la pistola "Lawgiver", oltre alla mossa finale "Incendiary", al ciondolo per arma "Book of Law", a un emblema speciale e all'accessorio da polso "Judge Watch".