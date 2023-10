COD Warzone: Activision svela che ne sarà di DMZ all'uscita di Modern Warfare 3

Come avrete notato nel corso dell'evento Call of Duty Next 2023, Activision non ha mai menzionato la modalità DMZ. A tal proposito, l'azienda ha svelato con un post quale sarà il futuro della modalità ispirata ad Escape From Tarkov e ad altri extraction shooter.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, l'intenzione del colosso dell'industria videoludica non è quella di eliminare questa componente del gioco, ma semplicemente di interromperne il supporto. Dal post sui canali social ufficiali apprendiamo infatti che i giocatori potranno continuare ad avviare nuove incursioni a Vondel, Ahsika Island, Al Mazrah, Edificio 21 e Koschei Complex. In poche parole, DMZ continuerà a restare a disposizione dei giocatori ma non vi saranno aggiornamenti che andranno ad introdurre nuovi contenuti o mappe: quindi non sarà possibile giocare DMZ nella nuova mappa Urzikstan di Call of Duty Warzone.

Vi ricordiamo che la modalità DMZ è ancora in Beta e non si può escludere che, prima di chiudere il supporto in via definitiva, non arrivi un ultimo grande aggiornamento. Molto probabilmente, gli sviluppatori considerano la modalità Call of Duty Modern Warfare Zombies una sorta di erede spirituale di DMZ, da cui erediterà molte meccaniche di gioco ad eccezione della componente PvP.