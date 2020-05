COD Warzone si aggiorna: elicotteri disabilitati e modifiche alle playlist tra le novità

L'ultimo aggiornamento di Call of Duty: Warzone ha introdotto alcune importanti modifiche all'interno del titolo ambientato nell'universo di COD Modern Warfare.

Il team di Infinity Ward comunica in particolare di aver provveduto ad aggiornare le playlist presenti in-game e di aver abilitato alcuni cambiamenti. Come potete verificare in calce a questa news, tra questi ultimi figura la decisione di rimuovere, almeno temporaneamente, gli elicotteri dalla modalità Battle Royale del gioco: i velivoli risulteranno dunque inaccessibili ai giocatori di COD: Warzone fino a nuovo ordine da parte del team di sviluppo.

A ciò si aggiunge l'introduzione di modifiche legate alle playlist. Sono state ad esempio rimosse GW infected, Crancked 3v3 Gunfight e Ground War. Debuttano invece Demolition e Blood Money Trio, conq quest'ultimo che va a sostituire Plunder Trio. Cambiamenti anche per Shoot the Ship, che diventa Shipment 24/7 e Gun Game, che diventa Gun Game Reloaded.



Ricordiamo che è stata inoltre confermata l'estensione del periodo di XP doppi in COD Warzone e Modern Warfare, che risulteranno disponibili siano al prossimo 8 maggio. Si conferma nel frattempo il grande successo dell'ultimo nato del franchise Activision, con oltre 60 milioni di giocatori in COD Warzone, free to play attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.