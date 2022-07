COD Warzone: è stato aggiunto il toggle dell'animazione della maschera antigas

Dopo mesi di lamentele da parte della community di Call of Duty Warzone, sembra che finalmente gli sviluppatori di Raven Software abbiano trovato il modo di introdurre all'interno di Call of Duty Warzone un modo per scegliere liberamente quando attivare l'animazione legata alla maschera antigas.

In svariate occasioni l'utilizzo della maschera antigas ha costituito più un ostacolo che un aiuto per i giocatori di Call of Duty Warzone: l'animazione contestuale con cui un Operatore si protegge dal gas letale che invade la mappa del Battle Royale, infatti, blocca molte altre azioni che il giocatore si ritrova a non poter compiere (tra cui anche mirare con l'arma). La community ha richiesto a gran voce un'opzione che permettesse di attivare o meno la maschera in modo arbitrario, e sembra che con il lancio della Stagione 4 Furiosa il desiderio sia stato finalmente esaudito.

Come potete osservare tramite il post reddit che vi abbiamo riportato più in basso, tre le nuove opzioni apparse nel menu di gioco dopo l'ultimo aggiornamento è apparso anche un toggle legato all'animazione della maschera. Sembra proprio che i giocatori potranno gestire liberamente la maschera antigas d'ora in avanti, ponendo fine alle lamentele che si susseguivano da moltissimi mesi.

Intanto un leaker ha assicurato che la Campagna single player di COD Modern Warfare 2 verrà lanciata in Early Access prima del debutto ufficiale del gioco fissato al 28 ottobre 2022.