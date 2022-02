COD Warzone: Akinfenwa è il calciatore più forte del mondo, batte anche Balotelli

Il calciatore inglese Adebayo Akinfenwa è stato incoronato vincitore nel torneo Warzone Pacific 2021 ospitato dalla popolare community calcistica 433, con la sua squadra che ha avuto la meglio su una lobby che vedeva la presenza di 23 calciatori internazionali e le loro squadre di Warzone.

Akinfenwa che ha ottenuto la vittoria con l'ultima kill, inflitta al difensore colombiano del Tottenham Davinson Sánchez. In un'intervista, condivisa attraverso i canali sociali di 433 (reperibile su Instagram TV), è possibile vedere quante stelle di livello mondiale abbiano partecipato al torneo: Ronaldo il Fenomeno, Lucas Paquetá, Marcelo, Mario Balotelli, il tedesco Bernd Leno, il colombiano James Rodriguez, il portoghese João Félix, gli olandesi Steven Bergwijn e Joshua Zirkee e molti altri.

Ricevendo il suo trofeo, Akinfenwa ha confessato che quella di Ronaldo è stata l‘uccisione di cui è più orgoglioso. La star ha poi dichiarato che il trofeo di 433/Call of Duty, realizzato su misura da trophybygassan, è ancora meglio di quello ricevuto dalla EFL League One a dicembre per il Goal of the Month!

L’intero torneo è visibile sui social di 433:

Ecco la lista completa dei giocatori coinvolti:

Mario Balotelli (Italia)

Nicolás Tagliafico (Argentina)

Lucas Paquetá (Brasile)

Bruno Guimarães (Brasile)

Ronaldo (Brasile)

Rodrygo (Brasile)

James Rodríguez (Colombia)

Davinson Sánchez (Colombia)

Bernd Leno (Germania)

Dominik Szoboszlai (Ungheria)

João Félix (Portogallo)

Álex Grimaldo (Spagna)

Marcelo (Brasile)

Sergio Reguilón (Spagna)

Joël Veltman (Olanda)

Aymeric Laporte (Spagna)

Adebayo Akinfenwa (Inghilterra)

Federico Valverde (Uruguay)

Felipe (Brasile)

Neto (Brasile)

Joshua Zirkee (Olanda)

Cole Palmer (Inghilterra)

Steven Bergwijn (Olanda)

La seconda stagione di Call of Duty: Vanguard e Warzone Pacific arriverà il 14 febbraio, per un nuovo incredibile anno incredibile per Call of Duty, completo di armi gratuite, mappe, Operatori e più contenuti, specialmente per i possessori di Vanguard.