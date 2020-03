COD Warzone si amplierà: più giocatori e modalità in arrivo, promette Infinity Ward

Call of Duty: Warzone ha debuttato con successo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, conquistandosi l'attenzione di oltre sei milioni di giocatori nel corso del primo giorno di presenza sul mercato videoludico.

Un fenomeno che il team di sviluppo ha intenzione di supportare nel prossimo futuro, grazie anche ad un programma di ampliamento delle caratteristiche dei contenuti presenti nel battle royale. Intervistato da USA Today, il co-responsabile di Infinity Ward, Patrick Kelly, ha offerto alcune prime indicazioni sugli elementi sui quali la software house è già al lavoro. Tra questi, viene identificato per primo l'aumento del numero dei giocatori coinvolti nella battaglia reale. Attualmente accessibile da 150 utenti, quest'ultima verrà ampliata sino ad includerne 200.



Ma non solo, sul lungo periodo, Inifinity Ward punta anche ad ampliare le opzioni offerte in termini di formazioni. COD Warzone può attualmente essere affrontato in Solo, Duo o Trio, ma il team sta riflettendo sulla possibile implementazione di squadre formate da quattro o cinque giocatori. Infine, tra gli obiettivi figura anche l'aggiunta di nuove modalità, da affiancare a Battle Royale e Plunder.



In attesa di maggiori dettagli, ricordiamo che è possibile abilitare il crossplay su COD: Warzone, per giocare con utenza PC, PS4 e Xbox One. Segnaliamo inoltre che il gioco supporta un sistema di progressione integrato a COD: Modern Warfare.