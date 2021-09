COD Warzone, armi gratis: come sbloccare i Sai nell'evento 'I Numeri'

In Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War è stato di recente dato il via ad un nuovo evento a tempo della Stagione 5 Furiosa, il quale ci accompagnerà verso l'ultimo aggiornamento prima del debutto di Vanguard. Scopriamo insieme come approfittare dell'evento 'I Numeri' e sbloccare i Sai, nuova arma corpo a corpo gratis.

Ecco di seguito l'elenco completo delle sfide disponibili nella modalità battle royale:

Sfide dell'evento I Numeri di Call of Duty Warzone

Attiva o ascolta l'emittente a nord-ovest della zona Military Base in Warzone - Ricompensa: Controllo Mentale (adesivo)

Attiva o ascolta l'emittente a sud della zona Port in Warzone - Ricompensa: Porta Rossa (portafortuna)

Attiva o ascolta l'emittente a nord della zona Airport in Warzone - Ricompensa: Decodifica (biglietto da visita)

Attiva o ascolta l'emittente a sud della zona Train Station in Warzone - Ricompensa: Terapia shock (emblema)

Attiva o ascolta l'emittente tra le zone Boneyard e Supertstore in Warzone - Ricompensa: Specchio rotto (portafortuna)

Attiva o ascolta l'emittente a est della zona Salt Mine in Warzone - Ricompensa: Idea suggestiva (biglietto da visita)

Attiva o ascolta l'emittente della zona Farmland in Warzone - Ricompensa: Numeratore (adesivo)

Attiva o ascolta l'emittente della zona Hills in Warzone - Ricompensa: Angoscia digitale (biglietto da visita)

Attira o ascolta l'emittente a sud della zona TV Station in Warzone - Ricompensa: Mente scolpita (adesivo)

Il metodo più rapido per completare la sfida, i cui obiettivi possono essere portati a termine anche in partite separate, è quello di avviare un match in una modalità come Prove di Ferro '84 e procurarsi un mezzo di trasporto (un elicottero sarebbe la scelta migliore) con il quale spostarsi velocemente da una stazione all'altra. Le stazioni non sono altro che furgoni con un'alta antenna che presentano un pulsante con il quale interagire per completare la sfida. Con questa tecnica dovreste riuscire in circa tre partite a completare tutte le nove sfide e ottenere così l'arma corpo a corpo. Va precisato che il Sai si ottiene completando tutte e nove le sfide di Warzone oppure tutte e nove le sfide di Black Ops Cold War/Zombies. Chi non avesse voglia di completare le missioni può invece acquistare il bundle "Spectral Sai" nel negozio (è venduto al prezzo di 1.000 Punti COD) e sbloccare immediatamente l'arma saltando la fase delle sfide.

Avete già letto tutte le novità della Stagione 5 Furiosa di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War?