COD Warzone, arriva Splat: taglia i paracadute ai cheater e li fa schiantare al suolo

Da tempo Activision porta avanti una dura lotta contro gli imbroglioni, aggiungendo periodicamente sistemi che possano bloccarli in ogni modo: ad esempio Ricochet sottrae le armi ai cheater di COD Warzone, e adesso una nuova tecnica crea ulteriori noie a tutti i giocatori disonesti del celebre Battle Royale.

Activision ha infatti aggiunto Splat, un sistema che, riconosciuti i cheater, taglia loro il paracadute senza preavviso facendoli così schiantare a terra e morire sul colpo all'inizio della partita. "Se un cheater viene scoperto con Splat, possiamo disabilitare a caso e per divertimento il suo paracadute dopo che si è aperto, facendolo precipitare a terra", dice Activision, aggiungendo inoltre che la nuova idea funziona anche qualora gli utenti poco onesti sono già atterrati e in azione: "Splat può anche regolare la velocità del giocatore trasformando un normale salto in una caduta da diecimila piedi che lo mette subito fuori gioco. In futuro parleremo ancora dei trucchi che abbiamo sviluppato".

La compagnia precisa in ogni caso che Splat non è accidentale, non colpisce a caso giocatori non riconosciuti come cheater e non si attiva con le segnalazioni degli utenti. E' chiaro comunque che Activision voglia prendere quante più precauzioni possibili con l'arrivo del nuovo capitolo di Call of Duty: già dalla beta Call of Duty Modern Warfare 3 è stato invaso dai cheater ed il problema rischia di essere una concretezza anche con il gioco completo ora disponibile su PC e console PlayStation e Xbox. Vediamo quali altre idee gli autori escogiteranno per limitare il più possibile questa spiacevole piaga.