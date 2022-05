Su COD Warzone arrivano i bot come su Fortnite? Nuovo video aumenta i sospetti

Mentre gli hacker di Warzone e Vanguard diventano più riconoscibili grazie a un nuovo intervento dell’anti-cheat Ricochet, su Reddit l’utente e content creator theGivvyOfficial ha mostrato una bizzarra clip in cui si vede un giocatore non reagire affatto ai suoi colpi, proseguendo nelle sue attività come se fosse un bot gestito da AI.

Il calo dei giocatori visto nell’ultimo anno su Call of Duty: Warzone a causa del fenomeno hacker potrebbe avere costretto Activision e Raven Software a implementare dei bot sul campo di battaglia, in maniera simile al battle royale rivale Fortnite.

La clip che trovate in calce alla notizia ha convinto diversi utenti dell’autenticità di questa teoria: come potete vedere, il giocatore attacca rapidamente il suo nemico con una pistola senza che questo reagisca. Anzi, l’avversario sembra muoversi senza considerare affatto theGivvyOfficial che, quindi, alla luce del suo comportamento si chiede legittimamente se si sia trattato di un essere umano o un bot introdotto su Warzone per compensare la carenza di giocatori veri.

Molti commenti credono che si tratti effettivamente dell’intelligenza artificiale, ma altrettanti non si trovano d’accordo e sono certi che si tratti di piccoli giocatori o fidanzate e mogli di alcuni utenti, utenti alle prime armi con Call of Duty: Warzone ma pur sempre interessate a provare un’esperienza nuova. Il dibattito è ancora aperto, ma non sarebbe sorprendente vedere gli sviluppatori implementare a tutti gli effetti dei giocatori comandati dall’IA.

Sempre a proposito di Warzone, eccovi il trailer di King Kong e Godzilla a Caldera.