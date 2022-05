COD Warzone, arrivano Godzilla e Kong: come funziona l'Operazione Monarch?

Come preannunciato dall'ultimo trailer di Call of Duty Warzone, questa sera è stata lanciata la nuova Operazione Moarch, una modalità a tempo limitato con protagonisti due bestioni del calibro di Godzilla e Kong. Per l'occasione, Raven Software ha pubblicato un nuovo video per spiegare a tutti i giocatori le peculiarità della modalità inedita.

Operazione Monarch, disponibile da oggi fino al 25 maggio, rappresenta un grande omaggio al Monsterverse e alla pellicola cinematografica Godzilla vs. Kong. La partita si disputa tra 60 giocatori con regole Ritorno, dunque è consigliabile scendere sul campo con un quartetto al gran completo. L'obiettivo è quello di essere l'ultimo team superstite mentre i due grossi bestioni scatenano la loro Furia Titanica.

All'inizio di una partita Operazione Monarch, Kong e Godzilla perdono il controllo e cominciano ad attaccare furiosamente. A quel punto avete due possibilità: scappare a gambe levate oppure tentare di placare la loro rabbia infliggendo danni. La squadra che infligge più danni a Kong o Godzilla durante una Furia titanica riceve automaticamente lo speciale dispositivo S.C.R.E.A.M. di Monarch, una Serie di uccisioni che conferisce uno dei due poteri dei titani: il raggio rovente di Godzilla o lo schianto di Kong. La seconda classificata viene premiata con informazioni Monarch utili per caricare l'indicatore speciale, la cui ricompensa finale è un dispositivo S.C.R.E.A.M. Come per qualsiasi altra serie di uccisioni, è importante scegliere il momento e il luogo più adatti per garantire la massima efficacia.

Contestualmente, oggi ha anche preso il via l'omonimo evento Operazione Monarch, caratterizzato da otto sfide e altrettante ricompense:

Gioca a Operazione Monarch per 6 ore | Ricompensa: portafortuna epico "Teschio ancestrale"

Usa una volta la serie di uccisioni di Kong o Godzilla | Ricompensa: portafortuna raro "Antichi resti"

Usa tre volte la serie di uccisioni di Kong o Godzilla | Ricompensa: portafortuna raro "Riservato Monarch"

Infliggi 500.000 danni ai titani | Ricompensa: adesivo raro "Giungla di cemento"

Infliggi 135.000 danni totali a Kong negli eventi Furia titanica | Ricompensa: emblema leggendario "Team Godzilla"

Infliggi 135.000 danni totali a Godzilla negli eventi Furia titanica | Ricompensa: emblema leggendario "Team Kong"

Ottieni 3.000 informazioni Monarch | Ricompensa: biglietto da visita epico "Schianta-grattacieli"

Piazzati dodici volte nella Top 15 nella modalità a tempo limitato Operazione Monarch | Ricompensa: spray epico "Uno cadrà"

Completate tutte le otto sfide per ottenere lo speciale progetto per fucile tattico "Antica rivalità". Sono previsti anche dei premi per la sola partecipazione all'evento, tra cui portafortuna, biglietti da visita e titoli giocatore. Segnaliamo, infine, che ad accompagnare l'evento ci sono anche tre bundle a pagamento:

Pacchetto tracciatore: Maestria reattivo Godzilla a tempo limitato

Pacchetto tracciatore: Bundle Kong a tempo limitato

Pacchetto tracciatore: Bundle Mechagodzilla a tempo limitato

Potete ammirare i loro contenuti nelle immagini allegate in calce a questa notizia.