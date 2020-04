COD Warzone: arrivano un nuovo Contratto, XP Doppi e l'arma gratis MK9 Bruen

Activision e Infinity Ward hanno svelato le principali novità riguardanti Call of Duty Warzone che arriveranno nello sparatutto in prima persona free to play con il prossimo aggiornamento.

Il primo cambiamento apportato alla battle royale di COD riguarda l'introduzione di una nuova tipologia di Contratto che prende il nome di Most Wanted e che andrà ad affiancarsi a quelli già presenti nel titolo sin dal suo debutto. Questo Contratto è stato realizzato esclusivamente per i giocatori più abili, dal momento che alla sua attivazione al giocatore viene messa una taglia sulla testa, rendendolo visibile a tutti gli altri utenti della partita. Nel caso in cui dovesse riuscire a sopravvivere, però, il premio sarà all'altezza dell'impresa: tutti i compagni deceduti ritorneranno istantaneamente in gioco senza passare dal Gulag. Se non siete interessati a farvi dare la caccia, potrebbe invece fare al caso vostro la nuovissima mitragliatrice leggera chiamata MK9 Bruen, utilizzabile da tutti i giocatori di Modern Warfare e Warzone e sbloccabile in maniera del tutto gratuita attraverso il completamento di una sfida.

Come se non bastasse, gli sviluppatori hanno annunciato l'arrivo di un nuovo weekend di Punti Doppi per quanto riguarda l'esperienza del giocatore, quella delle armi e quella del Pass Stagionale. Insomma, giocando dal 1 maggio alle ore 19:00 al 4 maggio alla stessa ora potrete vedere crescere il livello di pass e armi alla velocità della luce.

In attesa di scoprire quali sono le prossime novità della battle royale, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una pratica guida con le migliori build a base di MP7 per Call of Duty Modern Warfare e Warzone.