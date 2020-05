COD Warzone: aumentano gli investimenti, in futuro ci saranno più contenuti

Non è certo un segreto il fatto che Call of Duty Warzone stia avendo un incredibile successo tanto su PC quanto su console e, di conseguenza, Activision ha deciso di rivedere le proprie strategie per focalizzare la propria attenzione sul battle royale free to play.

Grazie alle ultime dichiarazioni del publisher, infatti, è stato confermato come Warzone abbia ormai assunto un ruolo molto importante e che di recente sono stati fatti degli enormi investimenti sul prodotto. Grazie a questa iniezione di denaro per favorire lo sviluppo del gioco, in futuro dovrebbero arrivare nuovi contenuti con maggiore frequenza, quindi possiamo aspettarci stagioni più brevi, eventi a tempo e aggiornamenti pubblicati a minor distanza gli uni dagli altri. A questo proposito, il prossimo evento di COD Warzone dovrebbe riguardare i misteriosi bunker, che insieme alle schede magnetiche stanno scatenando la curiosità dei fan di tutto il mondo.

A proposito del successo del gioco, sapevate che Activision e Infinity Ward hanno confermato che Call of Duty Warzone ha ufficialmente superato i 60 milioni di giocatori? Il team di sviluppo ha inoltre riattivato in Punti XP Doppi in Call of Duty Modern Warfare e Warzone, grazie ai quali si può aumentare velocemente il proprio livello del Pass Stagionale e non solo.