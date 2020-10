COD Warzone batte Fortnite: è il titolo gratis più giocato dagli adolescenti

Il settore dei free to play si sta facendo sempre più ricco di contendenti nel mercato videoludico, con molte produzioni in grado di attirare l'interesse del pubblico.

Tra queste, due in particolare sembrano aver conquistato l'interesse del pubblico in età adolescenziale. Un'indagine statistica ad ampio raggio condotta da Piper Sandler ha coinvolto 9.800 giovani statunitensi, per indagarne le preferenze e le opinioni legate a diversi ambiti, incluso quello videoludico.



Ebbene, dai dati emersi, la Generazione Z ha eletto come titolo più popolare Call of Duty: Warzone. Il battle royale gratuito firmato Activision scalza così Fortnite: Battaglia Reale, produzione di Epic Games capace di raccogliere un successo straordinario. Secondo quanto riportato da Piper Sandler, in particolare, nel periodo primaverile, in coincidenza con l'avvio dei primi lockdown sanitari negli USA, COD: Warzone era giocato dal 33% del campione statistico, a fronte del 39% per Fortnite. Un'indagine più recente ha invece rivelato un impressionante 62% per Call of Duty, con un calo al 37% per Fortnite. Quest'ultimo, è interessante notarlo, nella primavera 2019 deteneva il 53% delle preferenze.

