COD Warzone e Battle Pass: una variante dell'EBR-14 offre un danno maggiore

Mentre prosegue il supporto posto lancio al titolo, con la pubblicazione di diversi aggiornamenti di Call of Duty: Warzone, la community attiva sul battle royale analizza con attenzione l'arsenale messo a disposizione dal gioco di Infinity Ward.

Ad oggi, un elemento in particolare sembra aver attratto l'attenzione di parte dell'utenza appassionatasi al battle royale free to play. Sembra infatti che una delle armi presenti in-game sia interessata da un insolito fenomeno. Nello specifico, stiamo parlando dell'EBR-14. I giocatori in possesso del Battle Pass di Call of Duty: Warzone possono infatti avere accesso ad una variante estetica dello stesso, denominata "Line Breaker".

Quest'ultimo dovrebbe rappresentare una semplice re-skin del modello originale, senza alcun tipo di variazione in termini di efficienza o potenza. Eppure, sembra che questa specifica arma includa un'importante differenza in termini di performance. A segnalarlo è l'utente attivo su Reddit come "Chicken Yug", che ha condiviso con la community una breve clip video, che potete visionare direttamente in calce a questa news. Da quest'ultima sembra emergere un importante differenza in termini di output damage per quanto riguarda gli headshot realizzati con le due varianti della medesima arma. Un fatto alquanto strano, che sembra legittimo ipotizzare abbia le sue radici in un bug ancora non oggetto di risoluzione da parte degli ultimi update.