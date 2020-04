COD Warzone e Beat Saber conquistano le vette del PS Store a marzo: le Top Ten

Direttamente dalle pagine del PlayStation Blog arrivano gli aggiornamenti legati alle classifiche di vendita di marzo, relative ai giochi PlayStation 4 e PlayStation VR.

Gli utenti del PlayStation Store Europeo hanno eletto gioco più scaricato del mese il recente COD: Warzone, nuovo battle royale free to play ambientato nel medesimo universo narrativo di Call of Duty: Modern Warfare, destinato secondo diversi analisti a superare il successo di Fortnite. Medaglia d'argento invece per il simulatore calcistico di EA, che conquista il secondo posto con FIFA 20. Infine, terzo gradino del podio per il sempreverde Grand Theft Auto 5. Di seguito, vi riportiamo la Top Ten integrale relativa ai giochi PS4:

Call of Duty: Modern Warfare; EA SPORTS FIFA 20; Grand Theft Auto V; The Sims 4; Minecraft; The Witcher 3: Wild Hunt; God of War; Gran Turismo Sport; Assassin’s Creed Origins; Assassin’s Creed Odyssey;

Beat Saber; Job Simulator; The Elder Scrolls V: Skyrim VR; SUPERHOT VR; Blood & Truth; Robinson: The Journey; L.A. Noire: The VR Case Files; Ski Jumping Pro VR; Creed: Rise to Glory; The Room VR: A Dark Matter;

Per quanto riguarda invece l'universo della Realtà Virtuale, si conferma in testa il dinamico, rhythm game a base di frenetiche colonne sonore e spade laser. Secondo posto pere medaglia di bronzo per l'epopea fantasy di. Anche in questo caso, di seguito trovate ladedicata ai dieci titoli più scaricati dall'utenza, in questo caso relativa aVi ricordiamo che recentemente la modalità Trio è tornata in COD: Warzone