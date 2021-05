COD Warzone: bilanciamenti per CR-56 AMAX, FARA 83, Streetsweeper, Bullfrog e PPSh-41

I ragazzi di Raven Software hanno pubblicato una nuova patch per Call of Duty Warzone, che oltre a risolvere alcuni bug, interviene anche sulla frequenza di spawn e sul bilanciamento di un nutrito gruppetto di armi.

Cominciamo segnalandovi che sono stati risolti i bug che permettevano ai giocatori di oltrepassare i confini della mappa e che facevano apparire i modelli dei personaggi con delle texture in bassa risoluzione nella battle royale. Corretto anche un problema per il quale alcuni accessori specifici (Tactical e SAS Combat/Spetsnaz Stocks) riducevano la velocità di movimento durante la mira per armi come AK-47, FARA 83, XM4 e RPD, invece che aumentarla.

Come abbiamo anticipato, Raven è intervenuta anche sulla frequenza di spawn di alcune armi:

Streetsweeper

Variante comune rimossa dal loot a terra

Variante non comune rimossa dal loot a terra

Variante rara rimossa dalle casse di rifornimento

Variante epica rimossa dalle casse di rifornimento

Hauer 77

Variante comune aggiunta al loot a terra

Variante non comune aggiunta al loot a terra

Variante rara aggiunta alle casse di rifornimento

Di notevole rilevanza anche i bilanciamenti ad alcune armi specifiche, introdotti da una lunga dichiarazione di Raven Software nella quale è stato posto l'accento sulla difficoltà di bilanciare armi utilizzate da milioni e milioni di videogiocatori. Dopo tutto questo tempo, in ogni caso, il team di sviluppo ritiene di essere vicino ad "un'omeostasi del bilanciamento". Ecco i cambiamenti applicati oggi 7 maggio:

CR-56 AMAX



Danno minimo ridotto da 32 a 31 (solo Warzone)

FARA 83

Moltiplicatore colpo alla testa diminuito da 1.5 a 1.35

Velocità di movimento base durante la mira (ADS) ridotta del 7%

Streetsweeper



Ampliata la dosa dei colpi sparando dal senza mirare (hip fire)

Rinculo leggermente aumentato

Velocità durante la mira (ADS) leggermente ridotto

Bullfrog



Danno massimo diminuito da 34 a 32

Portata del danno massimo aumentata dell'11%

Velocità di movimento base aumentata dell'1%

Velocità dello sprint aumentata del 13%

PPSh-41



Portata del danno massimo aumentata del 4%

Ritardo dell'apertura del fuoco ridotto dell'80%

Raven Software è intervenuta anche sul bilanciamento di vari accessori, ma per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare il lungo changelog ufficiale. Prima di lasciarvi, segnaliamo inoltre che tra le nostre pagine trovate una guida su come sbloccare gratis il fucile tattico CARV.2.