COD Warzone, bilanciamento delle armi in arrivo: nerf per CR-56 AMAX, FARA 83 e Bullfrog?

Dopo l'ultimo grande aggiornamento che ha dato il via alla Stagione 3 di Call of Duty Warzone, sembra che il Battle Royale di Activision abbia raggiunto un nuovo punto di equilibrio, che sta permettendo ai giocatori di sperimentare maggiormente tra la svariate armi tratte da Cold War e Modern Warfare.

Ci sono, tuttavia, alcune bocche da fuoco che sembrano essere ancora al di sopra della media generale. Stiamo parlando del fucile d'assalto CR-56 AMAX, che per il momento domina negli scontri dalla lunga distanza (a meno che non venga contrastato da un cecchino), il FARA 83, che dopo aver esordito in sordina nella Stagione 2 si sta ora rivelando un'arma preziosa negli scontri ravvicinati, e Bullfrog, mitraglietta di Cold War molto efficace che peraltro presenta caricatori molto più capienti rispetto alle altre mitragliette.

Raven Software ha specificato che un nuovo bilanciamento è in dirittura d'arrivo, e proprio queste armi verranno ritoccate con il prossimo aggiornamento, e non è quindi da escludere che possano ricevere dei nerf.

I giocatori hanno inoltre notato che l'ADS (ovvero il tempo necessario per passare in modalità mira) e la velocità di movimento delle armi di Cold War sono sensibilmente migliori rispetto a molte armi di Modern Warfare, motivo per cui in tanti sono passati ad utilizzare i fucili d'assalto dell'ultimo capitolo premium della serie sparatutto a mo' di mitragliette. Anche in questo caso, è probabile che vederemo degli importanti cambiamenti con la nuova patch.

Raven Software ha inoltre reso noto di aver risolto i problemi legati al contratto Caccia ad Adler, e che sta pensando come farsi perdonare da parte di quei giocatori che non sono riusciti a riscattare le ricompense previste dall'evento a tempo, ed ha inoltre corretto i glitch che consentivano ai giocatori di infiltrarsi all'interno di muri e pavimenti per uccidere in modo furbesco gli avversari.