COD Warzone e Black Ops Cold War: come sbloccare gratis l'Ascia da battaglia

La Stagione 6 di COD Warzone e Black Ops Cold War è ora disponibile e permette ai giocatori di arricchire il loro arsenale con tante armi che si possono sbloccare in maniera completamente gratuita. Dopo avervi svelato come ottenere gratis .410 Ironhide e GRAV in COD Warzone e Cold War, vi proponiamo anche una guida dedicata all'Ascia da battaglia.

Ecco la descrizione ufficiale della nuova e letale arma corpo a corpo:

"Arma da mischia a due mani. Ascia bipenne con manico dritto in legno capace di colpi potenti. Abbatti i tuoi nemici e usali come legna da ardere."

Di seguito potete scoprire quali sono le sfide il cui completamento (basta portarne a termine una) permette di sbloccare l'arma:

Multiplayer e Warzone: "Esegui un'uccisione usando un'arma da fuoco, un'arma da mischia e un oggetto di equipaggiamento letale nella stessa vita in 15 partite completate diverse" - Ricompensa: 1.000 XP

È inutile girarci intorno, questa sfida potrebbe essere parecchio complicata, soprattutto per i giocatori che non possiedono Black Ops Cold War. Il consiglio che possiamo darvi è quello di creare una classe personalizzata con granate, un'arma corpo a corpo e un fucile a pompa o una mitraglietta, così da poter giocare in maniera aggressiva. Se avete accesso all'ultimo capitolo del gioco, provate a completare la sfida nelle playlist 24/7 ambientate in mappe piccole, in alternativa potete tentare nelle modalità con respawn di Warzone come Malloppo, così da utilizzare i vostri loadout.

Zombies: "Usando un'arma da mischia principale, uccidi 10 Abomini" - Ricompensa: 1.000 XP

Il modo più semplice per ottenere l'arma è sicuramente quello di completare la sfida nella modalità Zombies (magari durante il prossimo periodo di prova gratuito). L'obiettivo consiste nell'eliminazione di 10 Abomini, ovvero i nuovi mostri che si possono incontrare esclusivamente in Rinnegato, la nuova mappa. Queste mostruose creature possono eseguire principalmente due diversi attacchi: una potente carica e un raggio elettrico che viene sparato mentre restano fermi. Oltre a schivare i loro attacchi, dovreste anche fare in modo da colpire il loro punto debole, che si nasconde in una delle bocche dalla quale è visibile un bagliore di colore viola. Si tratta questo dell'unico e solo punto debole di questo nemico, che non ha altre particolari vulnerabilità.

Esiste come al solito anche una terza alternativa, meno economica. Potete infatti acquistare un qualsiasi bundle del negozio contenente un progetto per l'Ascia da battaglia per sbloccarla immediatamente ed evitare di completare qualsiasi sfida.

Sapevate che la skin di Ghostface sta per arrivare nell'evento di Halloween di COD Warzone e Black Ops Cold War?