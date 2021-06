COD Warzone e Black Ops Cold War: come sbloccare gratis la pistola AMP63

Come promesso da Activision e Treyarch al lancio dell'update di metà Stagione 3 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, ecco che i due sparatutto si sono aggiornati per accogliere una nuova pistola che può essere sbloccata gratuitamente da tutti i giocatori: la AMP63.

Questa nuova arma di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War non è altro che una pistola automatica che permette di fare ripetutamente fuoco sui nemici quando magari il caricatore dell'arma principale è ormai scarico. Come al solito, anche in questo caso i giocatori devono completare una sfida per ottenere l'arma ed esistono due diverse versioni della missione in base alla modalità di riferimento: Zombies e multiplayer/Warzone.

Multiplayer e Warzone: "Usando una pistola, uccidi 5 nemici in 20 partite completate diverse" - Ricompensa: 1.000 XP

La sfida pensata per i giocatori del multiplayer classico e della battle royale non è particolarmente complessa, sebbene richieda del tempo per essere portata a termine. Per ottenere l'arma in queste modalità di gioco occorre infatti completare venti diverse partite durante le quali sono state correttamente eseguite almeno cinque eliminazioni tramite l'utilizzo di una pistola. Create quindi una classe personalizzata con la vostra pistola preferita e gettatevi nella mischia. Se avete Black Ops Cold War, l'opzione migliore è come sempre la partecipazione in playlist 24/7 come Nuketown, invece se avete solo Warzone vi suggeriamo di provare in modalità con respawn come Malloppo.

Zombies: "Usando pistole, esegui 400 uccisioni critiche" - Ricompensa: 1.000 XP

Se non avete intenzione di competere e volete ugualmente sbloccare la nuova pistola, sappiate che la sfida nella sua versione per Call of Duty Black Ops Cold War Zombies è davvero semplice. L'obiettivo consiste nell'eliminare 400 non morti con dei colpi alla testa ed è forse una delle sfide più semplici tra quelle attualmente disponibili nel gioco. Il modo più facile per completare questa missione è nelle modalità in singolo: avviate una partita in Epidemia e, senza mai completare l'obiettivo, continuate ad esplorare la mappa facendo fuori con colpi alla testa tutti i nemici che vi si parano davanti.

Esiste come al solito anche una terza via per sbloccare l'arma, ma in questo caso occorre ricorrere alla carta di credito: acquistando un qualsiasi bundle del negozio contenente un progetto per l'AMP63 è infatti possibile aggiungere immediatamente l'arma al proprio inventario ed evitare così di completare la sfida. Al momento è disponibile nello store in game il Bundle Gamma Ray, al cui interno è presente il progetto leggendario "Gravitazione" per la pistola Delta (ovvero l'AMP63), il portafortuna leggendario Telefono Satellitare, l'emblema leggendario Mietitore digitale, l'adesivo epico Doppio taglio e due salti di livello del Battle Pass.

